Mehrere Typisierungsaktionen für die kleine Pia

Alle Termine

Am Freitag gibt es von 16 bis 20 Uhr eine Aktion im Feuerwehrhaus Pinkafeld, am Sonntag von 14 bis 18 Uhr in der Pfarrkirche Kohfidisch, am 9.12. von 9 bis 12 Uhr im Turnsaal der Landespolizeidirektion Burgenland und am 10.12. von 10 bis 12 Uhr in der OSG in Oberwart.