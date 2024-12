Fehlender Sonnenschein schlägt auf unser Gemüt

Kalt und grau – so präsentierte sich der Start in den Dezember. Und das, nachdem auch der November in weiten Teilen des Landes sehr sonnenarm war. „Es gab eindeutig zu wenig Sonnenschein und Niederschlag. Auch im Dezember schaut es aktuell nach relativ wenig Sonne aus“, weiß Josef Haslhofer, Meteorologe bei der GeoSphere Austria. Besonders in der „Nebelsuppe“ lagen im November Micheldorf mit nur 28 Sonnenstunden, Kremsmünster mit 34 und Linz mit 40 Sonnenstunden.