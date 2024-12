Jobbeben bei KTM ++ Rauchverbot? EU macht ernst

In Brüssel haben die Gesundheitsminister der EU-Staaten am Dienstag Empfehlungen für rauchfreie Umgebungen beschlossen. Diese sind allerdings nicht bindend für die Länder. In Österreich sorgte die Entscheidung für Aufregung. Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) hatte zuvor von „Fake News“ gesprochen, die im Vorfeld verbreitet worden seien. Für die Annahme der Empfehlung war die Zustimmung von mindestens 15 Ländern nötig, die zusammen 65 Prozent der EU-Bevölkerung ausmachen.