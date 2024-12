Cobra verhaftete Innviertler nach Drohung im Haus

Ein Großaufgebot der Polizei, darunter Schnelle Interventionsgruppe und Cobra, war am Dienstagvormittag fast zwei Stunden in Lochen im Innviertel (OÖ) im Einsatz. Offenbar galt es, eine Bedrohungslage in einem Haus unter Kontrolle zu bringen. Eine Person soll leicht verletzt sein, ein Mann ist in Haft.