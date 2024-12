Österreichs Heldinnen und Helden werden geehrt

Gemeinsam mit Klaus Herrmann, dem geschäftsführenden Chefredakteur der „Krone“ und ORF-Generaldirektor Roland Weißmann, wählte das Trio die „Helden des Jahres 2024“ aus jedem Bundesland aus - auch eine Sonderkategorie wird es dieses Jahr wieder geben. Alles noch streng geheim, versteht sich. Nur so viel sei bereits jetzt verraten, der Appell der Jurymitglieder an jeden von uns, was Lebensrettungen betrifft: „Das Einzige, was man falsch machen kann, ist im Notfall nichts zu machen!“