Hakenkreuz-Tattoo fiel beim Public Viewing auf

Vor 18 Jahren hatte er sich das Hakenkreuz auf den linken Unterarm gestochen. Und daneben beim Handgelenk noch die Zahl „88“ – ein Nazi-Code für „Heil Hitler“. Am 26. Mai 2024 besuchte der 49-Jährige das Public Viewing beim Sportzentrum Mitte zum EM-Fußballspiel zwischen Österreich und den Niederlanden. 1700 Fans waren dort, erläutert die Staatsanwältin: „Weil es ein warmer Tag war, hatte der Angeklagte nur ein T-Shirt an. Polizisten in Zivil haben ihn auf der Tribüne entdeckte und angesprochen.“ Laut der Anklägerin hat er sogar noch ein weiteres Tattoo: einen Reichsadler mit Hakenkreuz auf der Brust.