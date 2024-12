Vollbrand von Holzanbau forderte Feuerwehren

Am frühen Montagnachmittag brach in einem Holzanbau bei einem Haus in Garsten Feuer aus. Als die ersten Feuerwehren eintrafen, griffen die Flammen bereits auf den Dachbereich des Einfamilienhauses über. „Wir haben als Erstes das Wohnhaus geschützt“, berichtet Andreas Aschauer, Kommandant der FF Garsten, vom Einsatz. „Mit dem ersten Atemschutztrupp sind wir ins Haus und in das Obergeschoss vorgedrungen.“