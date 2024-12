„Die Fahrgäste hatten keine Sitzplätze mehr“

Fässler verwies zudem auf umfangreiche Bemühungen der Stadt, um die Sicherheit und Aufenthaltsqualität am und rund um den Bahnhof zu verbessern. So sei an vielen kleinen Schrauben gedreht worden. „Grundsätzlich wollen wir, dass sich alle Menschen dort wohlfühlen. Und so sind nicht nur Polizisten und Securitymitarbeiter, sondern auch Streetworker und Sozialarbeiter im Einsatz.“ Nach der Aktion „Kultur am Bahnhof“ gibt es am 6., 13. und 20. Dezember jeweils in der Zeit von 16 bis 18 Uhr Platzkonzerte und Tee.