Taylor Swift: Erstes Thanksgiving mit Travis Kelce

Die Popsängerin hatte den Feiertag im vergangenen Jahr wegen ihrer Tournee-Verpflichtungen nicht gefeiert, da sie mit ihren „The Eras“-Shows in Südamerika war, aber ein Bericht deutet jetzt darauf hin, dass Swift zu Hause bei Travis und ihrer Familie in Nashville in Tennessee, gewesen ist, um ein „festliches und besonderes“ Thanksgiving zu feiern.