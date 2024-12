Jetzt bekommen „blaue Engel“ in Tirol mehr Geld

Durch die jährlichen teils heftigen Unwetter in Tirol – wie etwa in St. Anton – müssen die Blaulichtorganisationen öfter und länger ausrücken, um der Bevölkerung in der Not zu helfen. Wie berichtet, müssen sie zum Teil sogar selber tief in die Tasche greifen, um beispielsweise in ihre Ausrüstung investieren zu können.