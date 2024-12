Kochtopf mit heißem Fett vergessen: Brand in Küche

Ein Kochtopf mit heißem Fett, der auf dem eingeschalteten Herd vergessen worden war, löste am Sonntagabend in Ladis im Tiroler Oberland einen Küchenbrand aus. Der 64-jährige Hausbewohner und dessen Sohn konnten noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr die Flammen löschen und so wohl Schlimmeres verhindern.