Diese zehn Firmen zahlen die höchsten Gehälter

In welchen großen Unternehmen können Mitarbeiter durchaus 50 bis 70 Prozent mehr verdienen als andere Arbeiter und Angestellte in Österreich? Die führende Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu hat für „Krone“-Leser ihre Datenbank ausgewertet und ein Ranking jener zehn am Jobmarkt relevanten Firmen erstellt, die mit Abstand am besten zahlen. Es sind Unternehmen aus vielen Branchen und mit Sitz in diversen Bundesländern. Und es gibt einen Überraschungs-Sieger: Eine in Österreich gegründete Firma, die so erfolgreich ist, dass sie inzwischen als Aktiengesellschaft an der New Yorker Börse notiert.