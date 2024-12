Der Richter, der nur ungern Strafen verhängte

Vergangene Woche stellte der 75-Jährige im vollen Vinomnasaal in Rankweil sein Buch „Freude am Strafen kann nur der Teufel haben“ vor. Gewissermaßen als Prequel zur eigentlichen Lesung führte Mücks langjähriger Wegbegleiter, Starpsychiater Reinhard Haller, in die Welt des „Bösen“ ein: „In jedem Menschen wohnt eine gute und eine böse Seite. Letztere kommt oft erst situationsbedingt zum Vorschein und führt zu Handlungen, die man von vielen Personen in dieser Form nicht erwartet hätte.“ An verschiedenen Beispielen zeigte Haller anschaulich auf, dass viele Verbrecher bis zu ihrer Tat ein völlig normales Leben führten. „Eine KZ-Insassin beschrieb einen Wächter nach ihrer Befreiung so: Er war ein fleißiger, pflichtbewusster Arbeiter, der die Wünsche seiner Vorgesetzten – eben das Morden – stets zu 100 Prozent erfüllte.“