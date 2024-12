Ölspur führte Polizisten zu flüchtigem Alkolenker

Eine Streife wurde am 1. Dezember 2024 gegen 8.30 Uhr in Esternberg zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden beordert. Beim Eintreffen am Unfallort konnten die Polizisten nur noch Fahrzeugteile sowie eine Ölspur auf der Fahrbahn feststellen, vom Unfallfahrzeug fehlte jede Spur.