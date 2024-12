Lächelnde Gesichter, dem Nebel zum Trotz!

„Es tut einfach gut, mit Freunden die stillste Zeit des Jahres in den Bergen zu verbringen“, bringt es Bergrettung-Landesleiter Hannes Gütler auf den Punkt. Während in Oberkärnten am 1. Dezember die Sonne vom blitzblauen Himmel lachte, lagen die Gipfel der Südkärntner Berge im Hochnebel. Trotzdem zog es Hunderte am 1. Advent auf den Luscha-Sattel bei Bad Eisenkappel, dem traditionellen Ausgangspunkt der alljährlichen „Bergkrone“-Adventwanderungen.