Torte gewinnen: Sie zaubert Ihnen süßes Kunstwerk

Der Standort der Backstube von Martina Lang ist außergewöhnlich. Sie befindet sich nämlich nicht wie gewohnt in einer Stadt, sondern im wahrsten Sinne des Wortes unscheinbar und versteckt gelegen in den Bergen. Die 42-Jährige betreibt ihre Konditorei bei sich zu Hause in der Kremser Ortschaft Pirkeggen – auf einer Höhe von 1000 Metern.