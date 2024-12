Stimmungsbild eine Woche nach der Steiermark-Wahl

Am bitteren Boden der politischen Realität sind die Grünen gelandet: Nach kräftigen Verlusten sind sie nur noch mit drei statt sechs Abgeordneten im Landtag vertreten. Als Folge muss die Partei auch in den Strukturen schlanker werden, Details gab es diese Woche aber noch nicht. Klubobfrau Sandra Krautwaschl wurde am Dienstag das Vertrauen ausgesprochen. Was intern zu denken gibt: Die Partei wurde nach außen hin meist nur mit dem Umweltthema in Verbindung gebracht, obwohl sie eigentlich inhaltlich breiter aufgestellt ist – und das auch versucht hat zu kommunizieren. Gewünscht hätte man sich in der Steiermark auch, dass auf Bundesebene nach der Wahlschlappe im September rascher eine Neuaufstellung an der Spitze erfolgt wäre, die kommt erst 2025.