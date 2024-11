„Überheblich, lethargisch“: Rapids „Flow“ ist weg

Ob jetzt Rapids Glas halb voll oder halb leer ist, ist diskutabel. Nur zwei der letzten sieben Spiele wurden gewonnen, das ist nicht schönzureden. Auch wenn man in Hütteldorf noch ungeschlagen ist, es in der Liga nur eine Pleite gab. Im August in Linz mit 0:3. Just die Stahlstädter kommen morgen nach Wien. Revanchegedanken hegt Klauß nicht, „aber es war unsere schlechteste Saisonleistung. Wir haben etwas gut zu machen.“