Rapid gegen Shamrock Rovers ab 21 Uhr LIVE

Rovers fehlt die Spielpraxis

Shamrock schloss die irische Ganzjahresmeisterschaft zwei Punkte hinter Shelbourne auf Platz zwei ab. Die letzte Runde wurde am 1. November absolviert, danach war das Heim-2:1 in der Conference League gegen The New Saints am 7. November das einzige Pflichtspiel der Rovers. Seither gab es für die Kicker einen Kurzurlaub, vor einer Woche wurde gegen HJK Helsinki getestet und 0:2 verloren.