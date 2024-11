Die Talfahrt der Austria Lustenau geht weiter

Voitsberg gegen Austria Lustenau – diese Begegnung hatte es vor dem gestrigen Abend noch nie gegeben. Das Aufeinandertreffen der beiden Teams war also Neuland auf der Fußball-Landkarte. Fazit war, dass dem Aufsteiger aus der Regionalliga Mitte und dem Absteiger aus der Bundesliga vom Niveau her praktisch nichts trennte. Im Gegenteil: über die gesamte Spielzeit waren die Steirer das spielerisch bessere Team. Das sich auch mehr Chancen herausarbeitete und am Ende deshalb auch verdient gewann. Julian Halwachs (54.) setzte einen Kopfball in die Maschen und sorgte dafür, dass sich Voitsberg weiter im Aufwind befindet.