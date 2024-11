Auch im Sport: Da die Politik, dort das Volk!

Einsparungen, die auch vielen anderen Gemeinden drohen sollen. In Zeiten, in denen Salzburgs Sportlandesrat Martin Zauner gestern in Linz eine Statistik als „dramatisch“ bezeichnet hat, die die Änderung des Bodymaßindex’ (BMI) von männlichen Stellungspflichtigen und damit meist 16- bis 17-Jährigen zum Inhalt hat. Trotzdem ging es beim nationalen Sport-Gipfel neben der Bewegungsstunde mehr um Themen wie die Absicherung des „House Austria“ bei den kommenden Olympischen Spielen als Marketinginstrument als um die immer größer werdenden Probleme des Sports an der Basis. So verteidigt neben Rieds VP-Stadtchef Bernhard Zwielehner auch sein FP-Vize Thomas Dim das Eishallen-Aus.