„Die Halle“ ist fertig: Strom liefert die Sonne

Zur Freude des EV- Ebersteins sind die Sanierungsmaßnahmen bei der Eishalle abgeschlossen. Knapp zwei Jahre wurde auf Hochtouren gearbeitet und „Die Halle“, so der neue Name, generalsaniert. 1,2 Millionen Euro sind investiert worden. „Die Eishalle spielt technisch alle Stückeln“, so Ebersteins Bürgermeister Andreas Grabuschnig.