Ab 1. April: Strompreis sinkt wieder unter 10 Cent

Investitionen in die Versorgungssicherheit

Neben der Strompreissenkung wurde in der Aufsichtsratssitzung der Illwerke auch das Baubudget 2025 in Höhe von rund 440 Millionen Euro beschlossen. „Neben Investitionen in den Ausbau erneuerbarer Energien und in die Versorgungssicherheit sind auch 35 Millionen Euro für den Ausbau des Glasfasernetzes in Vorarlberg budgetiert“, teilte Gerd Wegeler, Mitglied des Vorstandes, mit.