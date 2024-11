Schicksal schlug in junger Familie drittes Mal zu

Beisetzung in Hauskapelle

Nun muss die Familie erneut einen Schicksalsschlag verkraften und sich wieder in der Hauskapelle versammeln, um dort Daniel R. im engsten Kreis zur letzten Ruhe zu geleiten. Zuvor wird es am Nikolaustag in Kirchschlag eine Trauerfeier für Familie, Freunde und Arbeitskollegen – der 43-Jährige war viele Jahre in der Voest ein beliebter und geschätzter Mitarbeiter und Kollege – geben.