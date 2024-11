Wenn guter Grund fehlt, ist ein neuer Name teuer

Gängiger Fragenkatalog

Hazema hatte sich an die „Krone“ gewandt, weil sie sich von ihrer Sachbearbeiterin in der BH Linz-Land schlecht behandelt gefühlt hatte. Dabei ist diese selbst Migrantin und war laut ihrem Chef Hageneder mit Hazema nur den gängigen Fragenkatalog durchgegangen. Hageneder: „Wir haben eigentlich ein liberales Namensgesetz. Bei uns sind solche Änderungen leichter durchführbar als in anderen Ländern.“