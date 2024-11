„Weihnachtsgeschäft wird jetzt ganz neu definiert“

Durch die Sondereinkaufstage werde das klassische Weihnachtsgeschäft, das eigentlich per Definition immer der Mehrumsatz im Dezember ist, neu definiert. „Es wird entzerrt durch den asiatischen Singles Day am 11.11 und auch durch den amerikanischen Black Friday der heute stattfindet. Den Cyber Monday nutzen 80 Prozent der Menschen in unserem Land um Weihnachtgeschenke einzukaufen.“