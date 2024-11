Gottschalk: „Denke nicht daran, aufzugeben!“

Doch als Kleinbeigeben will er sein Aus nicht verstehen, so der 74-Jährige. „Es gibt aber einen Unterschied zwischen ,aufgeben‘ und ,die Nase voll haben‘. Ich denke nicht daran, aufzugeben, und werde weiter laut und vernehmlich sagen, was ich denke (ohne damit den Anspruch zu verbinden, recht zu haben), aber ich habe tatsächlich ,die Nase voll‘, obwohl in meinen Zinken ne Menge reingeht.“