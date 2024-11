PSG-Coach Enrique ist „unfähig“ und „erbärmlich“

„..., ist so offensichtlich, dass es erbärmlich wird“

Auch die Aufstellung kritisierte der 52-Jährige. „Ich habe seine Entscheidung, ein 4-4-2 mit vier zentralen Mittelfeldspielern und einem überraschenden Sturm mit Barcola und Dembélé aufzustellen, nicht verstanden. Wie kommt man darauf? Ich habe noch nie mit so einer Mannschaftsaufstellung gearbeitet. Enrique hat viele Ideen, aber dass seine Spieler sie nicht verstehen, ist so offensichtlich, dass es erbärmlich wird. Luis Enrique hat es mal wieder in allen Bereichen falsch gemacht.“