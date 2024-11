Kane findet‘s eine „Schande“, Mikel Arteta kontert

Zwar stand der Flügelstürmer gegen die „Tricky Trees“ wieder auf dem Rasen, traf in der 15. Minute sogar zum zwischenzeitlichen 1:0, in den Tagen zuvor sei ein Einsatz jedoch nicht denkbar gewesen. „Er konnte überhaupt nichts machen. Er brauchte Zeit, um das auszukurieren. Er hat während der Länderspielpause eine Trainingseinheit absolviert“, führte sein Coach aus. Rice hingegen blieb das gesamte Spiel über auf der Bank sitzen – gut möglich, dass Arteta seinen Star-Sechser für das Champions-League-Spiel gegen Sporting am Dienstag schonen wollte.