„Bei Didi Hamann denk ich manchmal nur: Ey Leute!“

Allerdings könne er die Maßstäbe, die Hamann anführe, nicht nachvollziehen. „Einfach so pauschal zu sagen, ein Fußballspieler muss dreimal in der Woche 90 Minuten schaffen – den Fußball von heute kann man mit dem Fußball, den Didi Hamann gespielt hat, in gar keiner Weise mehr vergleichen. In gar keiner Weise – der Fußball ist heutzutage so unfassbar schnell. Der Fußball ist so krass intensiv“, kritisiert Klos.