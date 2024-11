Bankomatsprengung: Polizei fand Fluchtauto im Wald

Mitten in der Nacht ging am 30. Oktober der Bankomat am Gemeindeamt von Pöllauberg in die Luft. Sogar die Auslagenfenster des Kaufhauses gegenüber zerklirrten. Bewohner alarmierten sofort die Polizei, doch die Täter flüchteten mit Bargeld in unbekannter Höhe und waren seither nicht mehr gesehen. Sie wurden als zwei dunkel bekleidete und voll maskierte Personen, die in einem dunklen Klein-Pkw davonrasten, beschrieben.