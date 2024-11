Ist Sturm mit den Kapitänen im sicheren Hafen?

Dem 7:0-Kantersieg gegen Klagenfurt folgte mit einem 1:0 gegen Girona der erste Sieg in der Champions League – schöner hätte der Einstand für Jürgen Säumel, Michael Madl und Sturms interimistisches Trainerteam nicht sein können. 22.000 Fans waren nach der historischen Nacht in Klagenfurt in Euphorie, eine Spontanumfrage hätte wohl eine sofortige Definitivstellung der beiden Ex-Kapitäne ergeben. Doch Präsident Christian Jauk hält den Ball flach: „Jürgen wird als Chef langsam unheimlich! Aber unser Sportdirektor (Anm. Parensen) beobachtet alles genau.“