Zwei Missionen, aber ein Ziel: Vollgas geben!

„Mich freut’s total, dass ich wieder dabei sein darf. Da zu trainieren, ist richtig gut.“ Mit diesen Worten meldet sich Christopher Neumayer aus Copper Mountain (USA). Der 32-Jährige vom SC Radstadt ist nach seinem Rücktritt vom Rücktritt wieder Teil des österreichischen Speed-Teams und auf einer Mission. Denn um kommende Woche nach Beaver Creek reisen zu dürfen, muss er sich in den kommenden Tagen beweisen und eine Art Quali für die Quali meistern. Auf der legendären „Birds of Prey“ würde im Rahmen der Trainings noch eine weitere Ausscheidung warten. Dafür will er alles investieren: „Bei mir gibt es nur 100 Prozent. Ich war schon immer der Typ, das habe ich nicht verloren.“