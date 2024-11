IVF-Albtraum: Paare bringen fremde Kinder zur Welt

Was tun, wenn das Kind nach einer künstlichen Befruchtung mit dem IVL-Verfahren den Eltern so gar nicht ähnlich sieht? So ging es Daphna und Alexander Cardinale aus dem US-Bundesstaat Kalifornien. Die heute 43-Jährige brachte im September 2019 ihre Tochter in Los Angeles zur Welt – doch diese hatte eine deutlich dunklere Hautfarbe als Mama und Papa, berichtet unter anderem die britische Zeitung „Daily Star“.