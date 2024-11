Jubiläumsspiel für die Pioneers Vorarlberg

Bei Meister Salzburg war für die Pioneers Vorarlberg nichts zu holen, am Freitag gegen die Graz99ers wollen die Ländle-Cracks in ihrem 125. Spiel in der ICE Hockey League daheim aber am liebsten wieder Punkte einfahren. Weiter geht es dann gleich am Samstag mit dem nächsten Heimspiel gegen Villach.