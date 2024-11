Heizkostenzuschuss heimlich zurückgedreht

Still und heimlich – es gab weder eine Pressekonferenz, noch eine Aussendung – wurde im Rahmen einer Regierungssitzung Ende September beschlossen, dass sich der Heizkostenzuschuss für die Periode 2024/25 wieder auf eine Einmalzahlung in Höhe von 330 Euro belaufen soll. Personen oder Haushalte, die Sozialhilfeleistungen beziehen, erhalten einen reduzierten Heizkostenzuschuss in Höhe von 180 Euro.