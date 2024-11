Zurückgerufenes Cola wird bald wohl verheizt

Kleine Metallstücke in Limonaden vermutet

Betroffen waren rund 28 Millionen Flaschen mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum zwischen 4.2.2025 und 12.4.2025 mit der Codierung „WP“ unter dem aufgedruckten Datum. Beim Abfüllen in der Produktionsanlage in Edelstal (Bezirk Neusiedl am See) war ein Sieb gebrochen, daher wurden kleine Metallstücke in den Limonaden vermutet. Es handelte sich um eine der größten Rückrufaktionen, die es je in Österreich gegeben hat.