„Astronaut“ Lewis Hamilton steuert Kampfjet

Höhenflug hält an

Der Höhenflug von Lewis Hamilton hält also an. Am Wochenende lieferte der Brite auch auf dem Boden ab. In Las Vegas legte er eine spektakuläre Aufholjagd hin, die ihn zu Endrang zwei führte. Zu einem echten Duell mit seinem Teamkollegen, dem strahlenden Sieger George Russell, kam es aber nicht mehr.