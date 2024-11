TSG-Juwel begehrt! Schicker und Ilzer gefordert

Denn die Leipziger haben in Hoffenheim ein echtes fußballerisches Juwel entdeckt. Es hört auf den Namen Tom Bischof und verzaubert derzeit mit gerade Mal 19 Jahren die deutsche Bundesliga. In der vergangenen Saison hat Ex-Trainer Pellegrino Matarazzo den Youngster an die erste Mannschaft herangeführt. In dieser Saison gelang dem Deutschen schließlich der Durchbruch.