Hauptrunde – Österreichs klares Ziel bei Heim-EM!

Nur noch wenige Tage bis zum Auftaktspiel von Österreichs Frauen-Nationalteam bei der Handball-EM. Am Donnerstag wartet in Innsbruck mit der Slowakei ein „Pflichtsieg“. Miriam Urch gab uns im Handball Magazin einen kleinen Einblick auf die Heim-EM. Ein weiteres Thema in der Sendung war natürlich auch der elfte Spieltag in der HLA.