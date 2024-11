Zwei Tote bei schwerem Unfall auf Bundesstraße

Bei einem Verkehrsunfall auf der B122 in Haidershofen (Bezirk Amstetten) sind in der Nacht auf Dienstag zwei Männer aus Steyr ums Leben gekommen. Ein 38-Jähriger war nach Polizeiangaben mit seinem Pkw nach links abgekommen, in der Folge kollidierte der Wagen mit zwei Autos. Der Lenker und sein 43 Jahre alter Beifahrer erlagen ihren Verletzungen.