Neue Energie-Bosse: Entscheidung in heikler Zeit

„Am Fahrplan ändert sich nichts“

Aber kann der Zeitplan angesichts des bevorstehenden Regierungswechsels halten? Man hätte die Neubestellung schon früher durchführen sollen, so könnte man nun in Verzug geraten, wird aus Wirtschaftskreisen gegenüber der „Krone“ kritisiert. Die noch amtierende Regierung könne keine Entscheidung treffen, ohne sich den Vorwurf der Postenschacherei in letzter Sekunde auszusetzen. Wann eine neue Regierung ist, steht derzeit ja noch nicht fest.