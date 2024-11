Hugh Grant dementiert pikante Kussgeschichte!

Luann de Lesseps, die in Amerika durch die Reality Show „Real Housewife of New York“ bekannt wurde, hatte in einem Interview enthüllt, dass sie schon einmal mit dem britischen Schauspieler „rumgemacht“ hatte. Weil die Story die Runde machte, sah sich der mit der Schwedin Anna Ebersol verheiratete Ex-Schwerenöter jetzt scheinbar gezwungen, die Anekdote auf X zu entkräften.