„WM-Gold im Team-Bewerb ist unser großer Traum“

Die WM in Trondheim ist aber sicher der Saisonhöhepunkt …

Natürlich. Wir wollen dort mit vier Leute antreten, die zu diesem Zeitpunkt in absoluter Bestform sind. In Trondheim werden aufgrund der Windverhältnisse nicht alle Bewerbe fair sein. Da ist es umso wichtiger, dass wir mehrere Trümpfe im Ärmel haben und nicht auf einen einzigen Athleten angewiesen sind.