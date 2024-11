Heimliche Mitbewohner im urbanen Raum

Das Brummen von Motoren, Gesprächsfetzen, Menschen, die zum Bus, zur Bahn, ins Büro eilen – das typische Treiben in einer Stadt. Doch wer genauer hinsieht und hinhört, der bemerkt vielleicht auch das sanfte Rascheln im Park, das Huschen eines Fuchsschwanzes im Scheinwerferlicht oder den Ruf eines Käuzchens in der Dämmerung. „Wildnis Stadt“, die neue Sonderausstellung in der „inatura“ in Dornbirn gewährt Besuchern einen Einblick in die vielfältige Tierwelt in Siedlungsräumen. Unberührte Wildnis im Sinne einer vom Menschen unbeeinflussten Naturlandschaft gibt es in Mitteleuropa so gut wie nicht mehr. Selbst naturnahe Lebensräume werden durch fortschreitende Zersiedelung sowie ungebremsten Flächenverbrauch immer weniger – der Druck auf wild lebende Tiere, unter diesen Bedingungen zu überleben, steigt.