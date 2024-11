„Absolut nicht das, was ich mir vorgestellt habe“

Keine Panik bei Strolz

Die Konsequenz? „Ich werde das Geschehene mit meinen Trainern genau analysieren und schauen, dass ich mich perfekt für den nächsten Slalom in drei Wochen in Val d’Isère vorbereite.“ Panik macht sich beim Doppelolympiasieger von Peking – der wie Slalomweltcup-Titelverteidiger Manuel Feller in diesem Winter noch ohne Punkte dasteht – keine breit. „Ich bin um einiges gefestigter als noch voriges Jahr“, erklärt der Polizeisportler. „Damals bin ich nach dem Ausfall in Gurgl doch stark ins Nachdenken gekommen.“