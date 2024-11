Witziger Fauxpas! Eberl verrät Bayern-Geheimnis

Die Pläne der Bayern in der anstehenden Winterpause der Bundesliga waren Thema, als sich Sportvorstand Eberl plötzlich verplapperte. Dabei lief zuerst noch alles nach Plan. „Wir werden kein Trainingslager machen, weil für uns die Zeit einfach zu knapp ist. Wir wollen Reisezeiten sparen, es lieber in Trainingszeiten investieren, lieber in einen Urlaubstag mehr“, schilderte der 51-Jährige die Beweggründe des Klubs.