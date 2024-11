Kabinen-Zoff! Ronaldo rechnet mit Teamkollegen ab

Ganz zum Unverständnis des Al-Nassr-Profis, der appelliert: „Genießt die Zeit in der Nationalmannschaft, sie wird schnell vergehen.“ Er selbst denke jedenfalls noch nicht daran, sein Nationalteamtrikot an den Nagel zu hängen. „Als ich mit 18 Jahren in die Nationalmannschaft kam, war es mein Traum, mein erstes Länderspiel machen. Jetzt habe ich 25, 50 und 100 erreicht. Und warum nicht 150 oder 200? Das erfüllt mich mit großem Stolz“, so Ronaldo.