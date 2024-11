Glänzender Auftakt für das „Winterwunder Mörbisch“

Am Samstag wurde das „Winterwunder Mörbisch“ eröffnet, und auch gestern strömten Tausende Besucher zur Seebühne, um die Lichtershow rund um die größte Weihnachtskrippe der Welt zu bestaunen. „Es war ein großartiger Auftakt, der unsere Erwartungen übertroffen hat. Erleben zu dürfen, wie die Menschen die einzigartige Atmosphäre genießen, zeigt, dass sich all die Arbeit und Mühe wirklich gelohnt haben“, so Didi Tunkel, Geschäftsführer des Burgenland Tourismus. „Es ist wunderbar zu sehen, wie sich das Winterwunder zu einem Ort entwickelt, an dem Kinder und Erwachsene gleichermaßen staunen und lachen können.“ Das können sie noch bis 5. Jänner tun, das Spektakel findet jeweils Freitag, Samstag und Sonntag statt.