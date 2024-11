Salzburgs Erzbischof weihte sechs neue Diakone

Eine sechsfache Diakon-Weihe fand am Sonntag in Salzburg statt: Erzbischof Franz Lackner gab den Segen. Die sechs neuen Diakone kommen aus der Stadt Salzburg, dem Flachgau, dem Tennengau und dem Lungau. Sie arbeiten nahezu alle in zivilen Berufen und unterstützen jetzt bei kirchlichen Aufgaben.